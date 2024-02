DJ Zona Euro: Inflação cai menos que o esperado em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro diminuiu em janeiro, ainda que menos que o esperado, potencialmente reduzindo a probabilidade de o Banco Central Europeu cortar as taxas de juro em breve.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, do bloco subiu 2,8% em cadeia, face a 2,9% em dezembro, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat.

Os economistas consultados pelo The Wall ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.