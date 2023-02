DJ Zona Euro: Inflação caiu mais do que o esperado em janeiro

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro diminuiu mais do que o previsto em janeiro, registando mínimos de oito meses, mas as pressões de preços mantêm-se além da componente da energia, numa altura em que o Banco Central Europeu se prepara para subir mais as taxas de juro.

Os preços no consumidor cresceram 8,5% em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado, menos que os 9,2% registados em dezembro, segundo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.