DJ Zona Euro: Inflação caiu mais do que o esperado em maio

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro caiu mais do que o esperado em maio com o abrandamento dos preços da energia e alimentos, com a taxa subjacente também a cair, um sinal de que o Banco Central Europeu pode estar perto do fim do ciclo de restrição.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 6,1% em maio em termos homólogos, caindo depois de uma subida de 7,0% em abril, mostraram os dados preliminares publicados ...