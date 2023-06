DJ Zona Euro: Inflação diminuiu mais que o esperado em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona euro diminuiu mais do que o previsto em junho, com os preços da energia e bens alimentares a descerem. Contudo, a inflação subjacente cresceu, o que complica a tarefa do Banco Central Europeu.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 5,5% em termos homólogos em junho, abaixo dos 6,1% de maio, mostram os dados preliminares apresentados pelo Eurostat esta sexta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.