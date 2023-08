DJ Zona Euro: Inflação fica acima do esperado em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação da Zona Euro em agosto foi mais elevada do que o esperado, continuando no mesmo nível de julho, um sinal de que o Banco Central Europeu pode avançar com mais uma subida das taxas de juro em setembro.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, da Zona Euro subiu 5,3% em agosto em termos homólogos, mostraram os dados preliminares da agência de estatísticas da União ...