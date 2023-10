DJ Zona Euro: Inflação moderou em setembro

(DJ Bolsa)-- Os preços da Zona Euro subiram a um ritmo mais lento em setembro do que em agosto, confirmando as estimativas iniciais.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, do bloco aumentou 4,3% face ao mesmo mês do ano passado, um abrandamento face aos 5,2% de agosto, mostram os dados desta quarta-feira do Eurostat. Isto confirmou as leituras preliminares e igualou as expectativas de economistas.

