DJ Zona Euro: Inflação recua em junho

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Zona Euro subiram em junho em comparação com o ano anterior, mas a um ritmo mais lento do que no mês anterior, disse a agência de estatísticas da União Europeia.

A inflação nos 19 países que utilizam o euro como moeda caiu para 1,9% em junho contra 2,0% em maio, em linha com a projeção dos economistas consultados pelo Wall Street Journal.