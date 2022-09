DJ Zona Euro: Inflação regista novo máximo recorde em setembro

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro alcançou um novo máximo histórico em setembro, e deve continuar a aumentar nos próximos meses, o que reforça a probabilidade de uma contração mais prolongada e profunda no final do ano.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 10,0% em setembro, face ao mesmo mês do ano passado, depois de uma subida de 9,1% em agosto, mostram os dados preliminares ...