DJ Zona Euro: Inflação sobe ao ritmo mais rápido em 13 anos

(DJ Bolsa)-- A taxa homóloga de inflação na Zona Euro acelerou em setembro ao ritmo mais rápido desde o mesmo mês de 2008.

Os preços no consumidor subiram 3,4% em termos homólogos em setembro, de acordo com uma primeira estimativa divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. Os preços subiram 3,0% em termos homólogos em agosto.