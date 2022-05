DJ Zona Euro: Inflação sobe para 8,1% em maio

(DJ Bolsa)-- A taxa homóloga de inflação da Zona Euro voltou a acelerar em maio, alcançando máximos históricos.

Os preços no consumidor subiram 8,1% em termos homólogos em maio, depois de uma leitura de 7,4% em abril, de acordo com a estimativa preliminar apresentada esta terça-feira pelo Eurostat. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam 7,6%.