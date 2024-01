DJ Zona Euro: Inflação subiu menos que o esperado

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro cresceu em dezembro, mas menos que o esperado, o que pode alimentar mais especulação de que o Banco Central Europeu pode em breve sinalizar que está preparado para cortar as taxas de juro.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, do bloco monetário cresceu 2,9% em termos homólogos, face a 2,4% em dezembro, de acordo com a leitura preliminar publicada esta sexta-feira ...