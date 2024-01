DJ Zona Euro: Mercado laboral volta a restringir, contraria expectativas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro caiu inesperadamente em novembro, desafiando as expectativas de um ligeiro aumento.

Cerca de 6,4% dos trabalhadores da Zona Euro estavam sem trabalho no mês de novembro, mostraram os dados do Eurostat esta terça-feira, o que representa uma descida face aos 6,5% registados nos três meses anteriores.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal ...