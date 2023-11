DJ Zona Euro: Níveis de desemprego subiram em setembro

(DJ Bolsa)-- O desemprego na Zona Euro subiu ligeiramente em setembro face a mínimos recorde, sugerindo que o mercado laboral está a começar a aliviar, um sinal de que as taxas de juro mais elevadas do Banco Central Europeu estão a pressionar a economia.

A taxa de desemprego do bloco foi de 6,5% em setembro, mostraram os dados ajustados sazonalmente do Eurostat esta sexta-feira, em linha com as expectativas dos economistas ...