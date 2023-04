DJ Zona Euro passa a superavit comercial em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro registou um superavit comercial em fevereiro pela primeira vez desde setembro de 2021, com as exportações a crescerem mais rápido que as importações, que estabilizaram com o choque do preço da energia a começar a diminuir.

O superavit comercial da Zona Euro ascendeu a 4,6 mil milhões de euros ($5,04 mil milhões) em fevereiro, face a um deficit de EUR9,4 mil milhões no ...