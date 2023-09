DJ Zona Euro passa a superavit comercial em julho

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro passou a um superavit comercial em julho apesar da queda das exportações, uma vez que as importações caíram mais rapidamente.

A balança comercial do bloco ascendeu a um superavit de 6,5 mil milhões de euros ($6,92 mil milhões), de acordo com os dados do Eurostat esta sexta-feira. Em julho de 2022, a Zona Euro registou um deficit comercial de EUR36,3 mil milhões, devido ao aumento ...