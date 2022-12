DJ Zona Euro passa para deficit comercial em outubro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro passou para um deficit comercial em outubro em termos homólogos, impulsionado pelos preços elevados da energia importada, mostraram dados da agência de estatísticas da União Europeia esta sexta-feira.

O deficit comercial de bens da Zona Euro foi de 26,5 mil milhões de euros ($28,17 mil milhões) em outubro, depois de ter registado um superavit de EUR0,6 mil milhões no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.