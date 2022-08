DJ Zona Euro: PMI aponta para contração do PIB no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial da Zona Euro contraiu em agosto pelo segundo mês consecutivo, depois de 16 meses de crescimento, de acordo com os dados do índice de gestores de compras, ou PMI.

O PMI compósito S&P Global da Zona Euro caiu para 49,2 pontos em agosto, face a 49,9 pontos em julho, de acordo com a estimativa rápida.