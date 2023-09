DJ Zona Euro: PMI mostra que atividade voltou a contrair em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade da Zona Euro voltou a contrair em setembro, mas a um ritmo mais lento, com as novas encomendas a caírem ao ritmo mais rápido desde novembro de 2020, mostraram dados do índice de gestores de compras, ou PMI, esta sexta-feira.

O PMI compósito da Zona Euro subiu para um máximo de dois meses de 47,1 pontos em setembro face a 46,7 pontos em agosto.

A leitura, que indica ...