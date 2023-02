DJ Zona Euro: PMI mostra que economia ganhou ímpeto em fevereiro

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro expandiu-se em fevereiro pelo segundo mês consecutivo, de acordo com dados do índice de gestores de compras, ou PMI, sinalizando resiliência em meados do primeiro trimestre apesar do peso das taxas de juro mais elevadas sobre a atividade.

O índice de gestores de compras, ou PMI, compósito preliminar da S&P Global subiu para 52,3 pontos em fevereiro face a 50,3 pontos em janeiro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.