DJ Zona Euro: PMI mostra que economia perde ímpeto em junho

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial da Zona Euro diminuiu em junho e, embora ainda tenha registado algum crescimento pelo sexto mês consecutivo, a perda de robustez aponta para uma economia em dificuldades, mostram os dados do índice de gestores de compras, ou PMI, esta sexta-feira.

A estimativa rápida do PMI compósito HCOB para a Zona Euro -- que mede a atividade da indústria e dos serviços -- mostra uma queda ...