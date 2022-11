DJ Zona Euro: PMI sinaliza contração económica pelo quinto mês consecutivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A atividade económica da Zona Euro caiu em novembro pelo quinto mês consecutivo, reforçando os receios de recessão, de acordo com os mais recentes índices de gestores de compras, ou PMI.

O PMI compósito da S&P Global para a Zona Euro subiu para 47,8 pontos em novembro face a 47,3 em outubro, de acordo com a leitura preliminar. O número ficou abaixo da previsão de 47,0 pontos de economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.