DJ Zona Euro: Preços no consumidor aceleram em maio e superam expectativas

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor da Zona Euro subiram em maio face ao período homólogo, disse o Eurostat esta terça-feira.

O Eurostat disse que os preços no consumidor subiram 2,0% face a maio de 2020, depois de uma subida homóloga de 1,6% em abril. A leitura ficou acima dos 1,9% esperados por economistas numa sondagem do The Wall Street Journal.