DJ Zona Euro: Produção industrial abrandou em maio

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro foi inferior ao esperado em maio, abrandando face ao mês anterior, o que sugere que as taxas de juro elevadas estão a pesar na economia.

A produção industrial, que consiste na indústria transformadora, mineração e utilities, subiu 0,2% em maio, face ao mês anterior, de acordo com dados do Eurostat esta quinta-feira. Os economistas consultados pelo ...