DJ Zona Euro: Produção industrial com recuperação lenta em julho

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro continuou a recuperar em julho, mas a um ritmo mais lento do que nos dois meses anteriores.

A agência de estatísticas da União Europeia disse esta segunda-feira que a produção industrial dos 19 países que partilham o euro subiu 4,1% em julho, contra junho, mas caiu 7,7% em termos homólogos.