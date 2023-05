DJ Zona Euro: Produção industrial diminuiu mais do que o esperado em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro ficou abaixo do esperado em março, cedendo os ganhos obtidos desde o início do ano, o que indica que a pressão das taxas de juro mais elevadas e da inflação sobre o investimento empresarial estão a afetar o setor industrial.

A produção industrial caiu 4,1% em março face a fevereiro, quando tinha crescido 1,5%, de acordo com os dados apresentados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.