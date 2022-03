DJ Zona Euro: Produção industrial estagnou em janeiro

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro permaneceu estável em cadeia em janeiro, falhando as expectativas devido aos problemas nas cadeias de fornecimento e ao aumento dos custos de entrada.

A produção de fábricas, minas e utilities no bloco permaneceu estável face a dezembro, disse o Eurostat esta terça-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um aumento de 0,2%.