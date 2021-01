DJ Zona Euro: Produção industrial sobe pelo sétimo mês consecutivo

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro cresceu pelo sétimo mês consecutivo em novembro, ajudado por um aumento da produção na Irlanda.

O instituto de estatísticas da UE disse que a produção das fábricas, minas e utilities em toda o bloco em novembro ficou 2,5% acima de outubro e apenas 0,6% abaixo face a novembro de 2019.