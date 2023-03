DJ Zona Euro: Produção industrial subiu mais que o esperado em janeiro

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro subiu mais do que o esperado em janeiro, contrariando parcialmente a queda de dezembro, sugerindo que as pressões sobre a indústria transformadora estão a abrandar.

A produção industrial -- que congrega a atividade das fábricas, minas e utilities -- aumentou 0,7% em janeiro em cadeia, depois de uma queda revista de 1,3% em dezembro, de acordo com dados do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.