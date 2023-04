DJ Zona Euro: Produção industrial superou expectativas em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro cresceu mais do que o esperado em fevereiro, e pelo segundo mês consecutivo, o que sugere que a pressão sobre o setor pode estar a diminuir com a queda do preço da energia.

A produção industrial cresceu 1,5% em fevereiro, face a janeiro, depois de a leitura do mês anterior ter sido revista em alta para 1,0%, disse o Eurostat esta quinta-feira.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...