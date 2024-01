DJ Zona Euro: Recessão perde força no início do ano, mostra PMI

(DJ Bolsa)-- A atividade económica melhorou na Zona Euro no início do ano, caindo ao ritmo mais lento em meio ano, de acordo com o índice de gestores de compras, ou PMI, publicado esta quarta-feira.

O PMI compósito preliminar para a Zona Euro subiu para 47,9 pontos em janeiro face a 47,6 pontos em dezembro. A leitura ficou ligeiramente abaixo do nível de 48,0 pontos esperado pelos economistas, de acordo com uma sondagem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.