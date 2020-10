DJ Zona Euro: Recuperação industrial abranda acentuadamente em agosto

(DJ Bolsa)-- A produção industrial da Zona Euro aumentou pelo quarto mês consecutivo em agosto, mas a um ritmo muito mais lento.

O instituto de estatísticas da União Europeia disse esta quarta-feira que a produção industrial nos 19 países que partilham o euro subiu 0,7% em agosto face a julho, mas ficou 7,2% abaixo do mesmo mês em 2019.