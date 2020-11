DJ Zona Euro recuperou alguns empregos perdidos no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia da Zona Euro recuperou alguns dos empregos perdidos nas medidas de confinamento do coronavírus na primavera durante os três meses até ao final de setembro, embora tenha crescido ligeiramente menos do que o estimado anteriormente.

O Eurostat disse esta sexta-feira que o número de pessoas a trabalhar nos 19 países do euro foi 0,9% mais elevado do que no segundo trimestre, uma subida recorde. No entanto,...

