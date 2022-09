DJ Zona Euro regista novo deficit commercial em julho

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro registou um deficit comercial em julho, com o aumento das importações devido ao custo mais elevado da energia, de acordo com os dados divulgados pelo Eurostat esta quinta-feira.

O deficit da balança comercial da Zona Euro ascendeu a 34,0 mil milhões de euros ($33,9 mil milhões) em julho, face a EUR20,7 mil milhões no período homólogo, disse o Eurostat.