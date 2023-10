DJ Zona Euro regista superavit comercial em agosto

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro registou um superavit comercial em agosto, o que compara com um deficit elevado no mesmo mês do ano passado, graças à descida dos custos de energia importada à medida que o bloco se afasta do petróleo e gás da Rússia.

O saldo comercial do bloco foi positivo de 6,7 mil milhões de euros ($7,04 mil milhões), de acordo com o Eurostat esta segunda-feira.

...