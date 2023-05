DJ Zona Euro: Sentimento económico cai mais do que o esperado em maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança entre as empresas e consumidores da Zona Euro afundou em maio mais do que o esperado, indicando que a recuperação económica depois do choque dos preços da energia de 2022 começou a dissipar-se.

O indicador de sentimento económico da Zona Euro caiu para 96,5 pontos em maio face a 99,0 revistos em baixa em abril, mostraram dados da Comissão Europeia esta terça-feira.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...