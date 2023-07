DJ Zona Euro: Sentimento económico deteriora-se mais em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança entre as empresas e consumidores diminuiu mais na Zona Euro em julho, com a confiança no setor industrial particularmente difícil.

O indicador de sentimento económico do bloco caiu para 94,5 pontos em julho, face a 95,3 pontos em junho, mostram os dados da Comissão Europeia esta sexta-feira.

Esta leitura ficou abaixo dos 95,0 pontos dos economistas consultados pelo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.