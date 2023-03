DJ Zona Euro: Sentimento económico deteriorou-se em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança empresarial e dos consumidores da Zona Euro deteriorou-se ligeiramente em março, o que sugere que a melhoria do início do ano possa estar a dissipar-se perante a recente vaga de volatilidade nos mercados financeiros e o abrandamento da economia.

O indicador de sentimento económico da Zona Euro, um índice agregado da confiança do consumidor e das empresas, desceu para 99,3 pontos març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.