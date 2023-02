DJ Zona Euro: Sentimento económico estabiliza em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A confiança entre os consumidores e empresas da Zona Euro ficou praticamente inalterada em fevereiro, falhando as expectativas de uma melhoria, um sinal de persistência dos receios sobre a inflação e uma recessão económica.

O indicador de sentimento económico da Zona Euro desceu ligeiramente para 99,7 pontos em fevereiro face a uma leitura revista de 99,8 pontos em janeiro, de acordo com os dados ...