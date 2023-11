DJ Zona Euro: Sentimento económico melhorou em novembro

(DJ Bolsa)-- O sentimento económico da Zona Euro melhorou ligeiramente pelo segundo mês seguido em novembro, o que sugere que alguns dos obstáculos ao crescimento podem estar a aliviar.

O indicador de sentimento do bloco, uma medida agregada da confiança do consumidor e das empresas, cresceu para 93,8 pontos em novembro, face a uma leitura revista em alta de 93,5 pontos em outubro, mostram dados da Comissão Europeia esta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.