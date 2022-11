DJ Zona Euro: Sentimento económico regista ligeira recuperação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O sentimento económico na Zona Euro melhorou pela primeira vez desde fevereiro, graças a uma melhoria da confiança do consumidor.

A Comissão Europeia disse esta terça-feira que o indicador de sentimento económico -- um indicador agregado da confiança empresarial e do consumidor -- cresceu para 93,7 pontos em novembro, face a uma leitura revista de 92,7 pontos em outubro. Os economistas consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.