DJ Zona Euro: Sentimento económico volta a subir; desemprego cresce

(DJ Bolsa)-- O sentimento económico da Zona Euro subiu pelo terceiro mês seguido em julho, mas embora a confiança das empresas tenha aumentado, a confiança do consumidor deteriorou-se.

A Comissão Europeia disse esta quinta-feira que o Indicador de Sentimento Económico -- um agregado da confiança das empresas e do consumidor -- cresceu para 82,3 pontos em julho, contra 75,8 pontos em junho.