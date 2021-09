DJ Zona Euro: Setor industrial abrandou ligeiramente em agosto

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial da Zona Euro parece ter crescido a um ritmo sólido em agosto, embora tenha perdido alguma robustez face aos meses anteriores devido à escassez de fornecimento e pressões inflacionistas.

A leitura final do índice de gestores de compras, ou PMI, da indústria foi de 61,4 pontos em agosto, um mínimo de seis meses, mostram os dados da IHS Markit esta quarta-feira. Este resultado compara ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone