DJ Zona Euro: Taxa de desemprego cai em setembro

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro caiu em setembro após uma recuperação económica robusta durante o verão.

A taxa de desemprego da Zona Euro caiu para 7,4% em setembro face a 7,5% em agosto, mostraram dados do Eurostat esta quarta-feira. A leitura está abaixo da previsão de 7,5% dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.