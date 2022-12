DJ Zona Euro: Taxa de desemprego cai ligeiramente em outubro

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro caiu ligeiramente em outubro, um sinal que o mercado de trabalho do bloco continua resistente, mesmo perante a aproximação da recessão económica.

A taxa de desemprego da Zona Euro caiu para 6,5% em outubro, face a 6,6% em setembro, de acordo com dados da agência de estatísticas da União Europeia, divulgados esta quinta-feira. Economistas consultados pelo The Wall ...