DJ Zona Euro: Taxa de desemprego caiu em agosto

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro voltou a diminuir em agosto, com a reabertura da economia após o fim de algumas restrições por causa da pandemia a fomentar uma recuperação nos meses de verão.

A taxa de desemprego do bloco desceu para 7,5% em agosto, contra 7,6% em julho, mostram os dados do Eurostat esta quinta-feira.