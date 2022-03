DJ Zona Euro: Taxa de desemprego caiu mas menos que o esperado

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro recuou em fevereiro, com a recuperação do mercado laboral a continuar apesar da subida dos preços e dos problemas nas cadeias de abastecimento.

A taxa de desemprego do bloco desceu para 6,8%, face a 6,9% em janeiro, mostram os dados do Eurostat esta quinta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura de 6,7%.