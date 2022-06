DJ Zona Euro: Taxa de desemprego estabiliza em abril

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro permaneceu estável em abril, com a recuperação do mercado de trabalho a perder robustez.

A taxa de desemprego da Zona Euro em abril permaneceu inalterada em relação ao mês anterior a 6,8%, mostraram dados da agência de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, divulgados esta quarta-feira.