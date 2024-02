DJ Zona Euro: Taxa de desemprego mantém-se em mínimos recorde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O mercado de trabalho permaneceu dinâmico na Zona Euro no final do ano passado, como esperado, sem aumento da taxa de desemprego no último mês de 2023.

Cerca de 6,4% dos trabalhadores estavam desempregados no bloco monetário em dezembro, a mesma taxa do mês anterior, de acordo com dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...