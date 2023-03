DJ Zona Euro: Taxa de desemprego manteve-se em mínimo recorde em fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro manteve-se num nível mínimo recorde em fevereiro, indicando que o mercado de trabalho continua restrito apesar dos sinais de enfraquecimento da economia.

A taxa de desemprego ficou nos 6,6%, tal como em fevereiro, depois de uma revisão em baixa face à leitura inicial de 6,7% do mês passado, de acordo com dados do Eurostat desta sexta-feira.

