DJ Zona Euro: Taxa de desemprego permaneceu perto de mínimos em outubro

(DJ Bolsa)-- A taxa de desemprego da Zona Euro permaneceu perto dos níveis mínimos em outubro, o que sugere um mercado laboral robusto apesar do abrandamento económico.

A taxa de desemprego permaneceu a 6,5% no bloco monetário, o que representa um valor praticamente inalterado desde o início do ano perto de mínimos históricos, de acordo com os dados apresentados pelo Eurostat esta quinta-feira. Esta leitura ...